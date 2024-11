Replica of lekkernij: kan jij raden wat de échte kersttaart is?

December staat voor de deur en de feeststemming hangt al in de lucht. De etalages stralen, de temperaturen dalen… en het is dé tijd voor gezelligheid en lekker luieren.

Heb je genoeg van de standaard kerstfilms? Geen probleem! Netflix heeft iets totaal anders voor je: ‘Is It Cake? Holiday’.

Het concept

Getalenteerde bakkers, verbluffende creaties en een flinke dosis kerstmagie. In ‘Is It Cake? Holiday’ nemen negen taartkunstenaars uit eerdere seizoenen het tegen elkaar op in dé ultieme kerstbakwedstrijd. In vier afleveringen maken ze smakelijke schaatsen, prachtige kerstkransen en zelfs eetbare notenkrakers! Alles draait om het misleiden van het oog en het imponeren van de jury, die bestaat uit bekende gezichten.

Maar… kun jij het verschil zien tussen een replica en de echte taart? Laat je verrassen en geniet samen met je gezin van dit feestelijke bakavontuur!

‘Is It Cake? Holiday’ is vanaf 28 november te zien op Netflix!

Via Streamnews.be

Foto: YouTube