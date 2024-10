Overzicht: de nieuwste films en series van oktober op Netflix!

Oktober is eindelijk hier, en dat betekent een stroom aan nieuwigheden op Netflix! Terwijl de dagen korter worden en de herfst zijn intrede doet, is het de perfecte tijd om onder een deken te kruipen en te ontdekken wat de populaire streamingdienst in petto heeft. Deze maand biedt Netflix een breed scala aan nieuwe series, films en documentaires. Of je nu houdt van spanning, avontuur of emotionele drama’s; Netflix heeft voor ieder wat wils.

De Netflix-releases voor de maand oktober:

Films

03/10 Trouble

04/10 It’s What’s Inside

11/10 Uprising

11/10 Lonely Planet

11/10 In Her Place

16/10 Sweet Bobby

16/10 Justice

18/10 The Man Who Loved UFOs

23/10 Family Pack

25/10 Don’t Move

25/10 The Remarkable Life of Ibelin

30/10 Time Cut

Series

01/10 Making It In Marbella

02/10 Chef’s Table: Noodles

02/10 Unsolved Mysteries

02/10 Love is Blind

03/10 Heartstopper

08/10 Dinner Time Live with David Chang

09/10 Starting 5

10/10 Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

10/10 Outer Banks

10/10 The Life and Movies of Erşan Kuneri

15/10 Comedy Revenge

16/10 I Am a Killer

17/10 The Lincoln Lawyer

17/10 Gundam: Requiem for Vengeance

24/10 Tyler Perry’s Beauty in Black

25/10 The Last Night at Tremore Beach

25/10 Hellbound

30/10 The Manhattan Alien Abduction

30/10 The Law According To Lidia Poët

31/10 Murder Mindfully

31/10 The Diplomat

Maak je klaar voor een maand vol bingewatchen met deze nieuwe releases!

Via Streamnews.be

Foto door freestocks.org via Pexels