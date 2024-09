Netflix pakt uit met trailer voor vierde seizoen ‘Outer Banks’ (video)

Wat gebeurt er wanneer zes Pogues eindelijk de goudschat vinden waar ze naar op zoek waren? Grotere inzet, meer te verliezen.

Het vierde seizoen van OBX (Outer Banks) komt naar Netflix op 10 oktober en 7 november. Het streamingplatform heeft namelijk zojuist de trailer voor het nieuwe seizoen van de serie onthuld!

Wat mag je verwachten in het vierde seizoen van Outer Banks?

Na de sprong van 18 maanden vooruit in het vorige seizoen, waarin Wes Genrette de Pogues voorstelde om de schat van Blackbeard te vinden, keert seizoen 4 terug naar de gebeurtenissen die tot dat moment hebben geleid. De Pogues hebben het goud in Eldorado gevonden, zijn teruggekeerd naar de Outer Banks en hebben zich voorgenomen een ‘normaal’ leven te leiden.

Ze hebben een nieuwe toevluchtsoord opgebouwd, officieel genaamd ‘Poguelandia 2.0’, waar ze samen wonen en een goedlopende winkel runnen die aas, visgerei en excursies aanbiedt. Maar na een aantal financiële tegenslagen accepteren John B, Sarah, Kiara, JJ, Pope en Cleo het aanbod van Wes.

Ze duiken opnieuw in de zoektocht naar goud en voordat ze het beseffen, worden ze opgejaagd door criminelen die de schat van Blackbaerd willen bemachtigen. Ondertussen blijven hun problemen toenemen, waardoor ze gedwongen worden hun verleden, heden en toekomst in twijfel te trekken. Wie zijn ze echt, is het de moeite waard, en wat zijn ze bereid op het spel te zetten?