De gloednieuwe serie ‘Interior Chinatown’ is vanaf vandaag te zien op Disney+! Met sterren als Jimmy O. Yang, Ronny Chieng en Chloe Bennet brengt deze serie een frisse en humoristische kijk op dromen, identiteit en familie.

Het verhaal is gebaseerd op het bekroonde boek van Charles Yu en wordt geproduceerd door niemand minder dan Taika Waititi en Charles Yu zelf. De serie volgt Willis Wu, een acteur die altijd wordt weggezet in bijrolletjes als ‘ober’ in een politieshow genaamd ‘Black & White’.

Avontuur vol onverwachte wendingen

Maar Willis droomt van meer: hij wil de ster worden in zijn eigen verhaal. Wanneer hij per ongeluk getuige is van een misdaad, raakt hij verwikkeld in een avontuur vol geheimen, familieverhalen en onverwachte wendingen.

Met tien afleveringen die je meteen kunt bingen, en een topcast inclusief Lisa Gilroy, Sullivan Jones, Archie Kao en Diana Lin, is ‘Interior Chinatown’ een mix van humor, spanning en emotie.

‘Interior Chinatown’ is vanaf 19 november exclusief op Disney+ te bekijken.

Via Streamnews.be

Foto: YouTube