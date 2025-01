HBO Max kondigt vierde seizoen van ‘The White Lotus’ aan

Nog voordat seizoen 3 op 17 februari van start gaat, heeft HBO Max bevestigd dat er een vierde seizoen komt van de hitserie ‘The White Lotus’, bedacht door Mike White en bekroond met een Emmy.

Ook seizoen 3 is geschreven, bedacht en geregisseerd door Mike White. Deze keer speelt het verhaal zich af in een luxeresort in Thailand, waar de belevenissen van gasten en personeel een week lang centraal staan.

Sterrencast

Met een sterrencast, waaronder Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Aimee Lou Wood, Michelle Monaghan, Parker Posey, Natasha Rothwell en Patrick Schwarzenegger, belooft het weer een spektakel te worden.

Seizoen 3 van ‘The White Lotus’ is vanaf maandag 17 februari te zien op HBO Max.

