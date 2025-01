‘Civil War’: schokkende film over de Verenigde Staten is een hit op Prime Video

De film ‘Civil War’ maakte al een flinke indruk in de Amerikaanse bioscopen en is sinds 31 december te zien op Prime Video. Binnen no time stond hij bovenaan de lijst met meest bekeken films. Het is een bijzondere oorlogsfilm die anders is dan je gewend bent.

De Verenigde Staten worden verscheurd door een heftige burgeroorlog en het land balanceert op de rand van instorting. Terwijl Washington op het punt staat te vallen, zetten oorlogsfotograaf Lee en haar collega Joel alles op alles om een interview te regelen met de president, ongeacht de gevaren.

De film speelt in op een intrigerende vraag: wat als er in deze tijd opnieuw een burgeroorlog uitbreekt? Regisseur Alex Garland geeft een unieke draai aan het verhaal door het te vertellen vanuit het perspectief van journalisten en fotografen. Dit maakt het origineel en verrassend.

Unieke stijl en indrukwekkende beelden

Alex Garland weet een eigen stempel op de film te drukken. Hij laat veel aan de verbeelding over, wat de film universeel en toegankelijk maakt. De actiescènes zijn spannend en de cinematografie is adembenemend mooi. Veel beelden blijven je bij, zelfs lang nadat de aftiteling voorbij is.

Sterke cast

Kirsten Dunst schittert in de hoofdrol als Lee, een vastberaden fotograaf. Ze krijgt tegenspel van de jonge Cailee Spaeny, die voor onverwachte wendingen zorgt. Hoewel de film hier en daar wat rommelig kan aanvoelen en niet elke plottwist even logisch is, levert Garland een emotioneel en boeiend verhaal af. ‘Civil War’ is een originele kijkervaring en nu te zien op Prime Video!

Via Streamnews.be

Foto: YouTube