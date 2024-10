Bekijk nu de trailer van de nieuwe serie ‘Interior Chinatown’!

Disney+ onthult de trailer van de nieuwe originele serie ‘Interior Chinatown’ met Jimmy O. Yang, Ronny Chieng en Chloe Bennet.

Deze limited series is geproduceerd door Taika Waititi (die ook de eerste aflevering regisseerde) en Charles Yu (bedenker en showrunner). Alle tien afleveringen zijn vanaf 19 november exclusief beschikbaar op Disney+.

Gebaseerd op het bekroonde boek van Charles Yu, volgt de serie het verhaal van Willis Wu, een figurant gevangen in een politieserie genaamd ‘Black & White’. Willis staat op de achtergrond als acteur in de rol van ober, terwijl hij droomt van een leven buiten Chinatown en verlangt naar een hoofdrol in zijn eigen verhaal. Wanneer Willis onbedoeld getuige wordt van een misdrijf, begint hij een crimineel netwerk in Chinatown te ontrafelen, terwijl hij ook de verborgen geschiedenis van zijn familie ontdekt en wat het betekent om in de schijnwerpers te staan.

De serie heeft een cast met onder andere Jimmy O. Yang, Ronny Chieng, Chloe Bennet, Lisa Gilroy, Sullivan Jones, Archie Kao en Diana Lin.

‘Interior Chinatown’, vanaf 19 november op Disney+.

Via Streamnews.be