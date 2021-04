Ben je stressbestendig, integer en zit mensen helpen in je bloed? Dan is een job bij de politie misschien wel op je lijf geschreven! Politiezone Antwerpen werft al vijf jaar lang zelf inspecteurs van politie aan, die hun opleiding volgen aan de provinciale politieschool Campus Vesta in Ranst. De sympathieke en gedreven opleider Vanessa Van Noten vertelt hoe zij jou klaarstoomt tot inspecteur van politie.

Elke volwassen Belg met een blanco strafblad kan zich inschrijven voor de selectieprocedure. “Je legt een cognitieve vaardigheidstest en fysieke proeven af, voert een gesprek met een psycholoog en wordt onderzocht door een arts”, weet Vanessa. “Ben je bij de gelukkige aspiranten, dan start je het eenjarige opleidingstraject met een introductieweek. Daar maak je kennis met mij of mijn collega Stefan. Vervolgens begin je aan twee maanden theorielessen die je afsluit met een examen. Ben je geslaagd, dan stroom je door naar het tweede blok waar theorielessen worden afgewisseld met praktijk, bijvoorbeeld de vuurwapenopleiding. Zo word je klaargestoomd voor je eerste stage in de diensten wijkwerking, het verkeer of onthaal. Dat is absoluut geen kijkstage. Daarna keer je terug naar de schoolbanken en krijg je steeds pittigere rollenspellen voorgeschoteld. Je sluit de opleiding af met een stage bij bijvoorbeeld de dienst noodhulp of de mobiele eenheid en legt je eindexamen af.”

Droom vanaf dag één

Na acht jaar bij de dienst noodhulp voelde een job als opleider voor Vanessa als thuiskomen. “Toen ik mijn eigen opleiding startte, wist ik al op de eerste dag: ‘Ooit wil ik hier zelf lesgeven’. Het geeft zoveel voldoening om mijn acht jaar straatervaring te delen met de aspiranten. Als inspecteur zit dat zorgzame en die moederrol sowieso in mij.”

Ook de federale politie organiseert een opleiding, maar de Antwerpse politieschool biedt heel wat voordelen. “Onze slogan luidt ‘Politie Antwerpen is ANDERS’. Wij staan altijd klaar voor iedereen en dat breng ik over op de aspiranten door er ook voor hen te zijn. Bij ons krijgen de inspecteurs in spe de allerbeste begeleiding. Al voor de opleiding worden ze ondersteund met extra infomomenten en workshops. We bieden ook extra begeleiding aan, een kans die de meeste aspiranten dan ook met beide handen grijpen’, vertelt Vanessa fier.Alle info vind je op politieantwerpen.be.

