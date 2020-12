Politie Antwerpen is met haar 3.000 personeelsleden het grootste lokale politiekorps van ons land. In 2020 gingen er maar liefst 141 nieuwe collega’s aan de slag. Onder wie ook Fréderic en Nick.

Fréderic

28 jaar, medewerker technische bijstand

Ik ben in augustus 2020 gestart bij Politie Antwerpen. Daarvoor werkte ik als koeltechnieker. Tijdens de plaatsing van airco’s in het kantoor aan de Noorderlaan leerde ik de dienst technische bijstand kennen: een tof team met een leuke sfeer. De politiewereld heeft me altijd aangesproken, dus toen ik de vacature zag, heb ik niet getwijfeld. Wat mijn job inhoudt? We bieden vooral ondersteuning aan de operationele collega’s. Als zij een pand binnenvallen, sluiten wij het af met platen of een slot. Tijdens lange orde­diensten voorzien we hen van catering. We zorgen ook dat ze bij aanvang van hun shift over al hun materiaal kunnen beschikken zoals laptops, radio’s, blaastoestellen, bewapening en sinds kort ook… mondmaskers en ontsmettingsmiddelen. Het takenpakket is ontzettend gevarieerd. Evengoed vangen we tijdelijk een hondje op van een overleden persoon en brengen die daarna naar het asiel. Voor mij is werken voor Politie Antwerpen ANDERS omdat er een unieke team­sfeer aanwezig is. De collegialiteit en de voortdurende afwisseling maken dat ik hier nog elke dag graag werk.

Nick

25 jaar, inspecteur mobiele eenheid



Na mijn opleiding tot politie-inspecteur aan Campus Vesta heb ik gekozen om bij het Antwerpse politiekorps aan de slag te gaan. Je hebt hier tal­loze doorstroom­mogelijkheden, zowel horizontaal als verticaal. Op termijn zie ik me bijvoorbeeld specialiseren in drug­gerelateerde criminaliteit. Maar voorlopig werk ik bij de mobiele eenheid, een dienst die zich vooral bezighoudt met ordediensten, korpsacties en versterking van andere afdelingen. Toen ik juni 2020 startte, doorliep ik eerst een probatiestage. Je doet daarbij de nodige ‘straatervaring’ op en draait mee in verschillende diensten van het korps. Een echte meerwaarde omdat je in een relatief korte tijdspanne een totaal­beeld van de organisatie krijgt, leert wie wat juist doet en dat onder begeleiding van mentoren. Het was een intense periode, maar wel heel leerrijk! Voor mij is Politie Antwerpen ANDERS omdat je je door het grote aantal collega’s op straat altijd veilig voelt. En ook omdat het materiaal waarmee we werken degelijk en modern is.

