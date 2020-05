Er zijn deze week opnieuw een aantal beperkingsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus versoepeld. In deze tweede fase van de exitstrategie mogen bijvoorbeeld kappers en andere contactberoepen weer aan de slag, mits een reeks beschermingsmaatregelen. Ook musea en dierenparken mogen onder voorwaarden heropenen. Maar hoe heeft het coronavirus ook al weer vaste voet aan de grond gekregen in België? Hieronder een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de coronacrisis.

2 FEBRUARI: GEREPATRIEERDE BELGEN UIT WUHAN LANDEN IN MELSBROEK

Negen Belgen landen na een repatriëringsvlucht uit het Chinese Wuhan op de militaire luchthaven van Melsbroek. In Wuhan brak het coronavirus voor het eerst uit. Na de landing werden de Belgen naar het militair ziekenhuis van Neder-Over-Heembeek gebracht. Daarna moeten ze verplicht 14 dagen in quarantaine.

3 FEBRUARI: EERSTE BESMETTING

De eerste besmetting met het coronavirus is een feit. Het gaat om een man die tot de groep gerepatrieerde Belgen uit Wuhan behoorde. De andere landgenoten die op hetzelfde moment gerepatrieerd werden, testten negatief op het virus. De man was niet ziek en vertoonde geen verschijnselen van het virus. Het gaat om een vijftiger uit West-Vlaanderen die werkte in een Chinese vestiging van het machinebedrijf LVD uit Gullegem. Op 15 februari testte hij negatief op het virus.

29 FEBRUARI: OPNIEUW CORONABESMETTING IN ONS LAND

Een tweede Belg is positief getest op het coronavirus. Het gaat om een vrouw die op zakenreis in Noord-Frankrijk was geweest. Ook deze patiënt vertoont milde symptomen en verkeert in goede gezondheid. Na deze besmetting gaat fase 2 van het coronanoodplan in. Die fase moest het virus onder controle houden en indammen, door alle contacten met wie de besmette vrouw in contact kwam sinds haar terugkeer op te sporen.

10 MAART: EERSTE STERFGEVAL DOOR CORONA

Een negentigjarige vrouw is het eerste Belgische slachtoffer van het coronavirus. Het gaat om een vrouw die in een rusthuis in Brussel woonde.

10 MAART: EERSTE NATIONALE VEILIGHEIDSRAAD OVER CORONAVIRUS

Tijdens een eerste Nationale Veiligheidsraad werd beslist bijkomende maatregelen te treffen in de strijd tegen het coronavirus. Het gaat over maatregelen om de verspreiding tegen te gaan. Fase 2 van het coronanoodplan blijft nog steeds gelden, maar wordt versterkt met enkele maatregelen rond social distancing. Scholen, winkels en de horeca blijven nog steeds open.

BREAKING. Alle evenementen in België met +1000 bezoekers gaan op advies van de federale overheid worden afgelast https://t.co/MgJJtmsf3T — Geert (@geertrb) March 10, 2020

11 MAART: NOG TWEE DODEN DOOR CORONA

Het gaat over een 73-jarige man die op 4 maart was opgenomen in het Sint-Elisabethziekenhuis in Ukkel. Hij overleed op de dienst intensieve zorgen. Ook een man van 86 overlijdt aan het virus. Hij verbleef in een woonzorgcentrum in Sint-Genesius-Rode en werd daar eerder in quarantaine geplaatst nadat hij positief testte op het virus.

12 MAART: FEDERALE FASE GAAT IN

De maatregelen gaan een federale fase in. Dat wil zeggen dat dat alle beslissingen zullen worden genomen door een beheerscel die bestaat uit de eerste minister, de bevoegde ministers en de ministers-presidenten. Er wordt besloten om de lessen op te schorten, de horeca te sluiten, winkels tijdens het weekend te sluiten. Telewerk wordt vanaf nu ook aangeraden. Er worden geen bezoekers meer toegelaten in zorgcentra.

13 MAART: NIEUWE BEPERKINGEN GELDEN VANAF MIDDERNACHT

De maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad op 12 maart nam, treden vanaf 12 uur middernacht in werking. Vele horecazaken organiseerden voor een laatste keer de zogenoemde lockdownfeestjes. Geen goed idee wanneer achteraf blijkt dat een groot aantal besmettingen in verband konden gebracht worden met die lockdownfeestjes.

Alle deelnemers van de #lockdownparties zouden zonder wc-papier moeten vallen en accute buikgriep krijgen! — D MI (@DomiSGT) March 14, 2020

14 MAART: ZIEKENHUISNOODPLAN

Ook de ziekenhuizen passen hun dagelijkse manier van werken aan. Niet-dringende consultaties en ingrepen worden tot nader order uitgesteld. Er wordt ook bijna geen bezoek meer ontvangen. Ziekenhuizen zullen geleidelijk aan voorbereid worden op de komst van coronapatiënten.

15 MAART: VLUCHTEN VAN EN NAAR BELGIË AFGESCHAFT

België verbiedt alle vluchten van en naar België. Duizenden Belgen verblijven op dat moment nog in het buitenland. Op 30 april zouden nog zo’n 20.000 landgenoten vastzitten in het buitenland.

18 MAART: BELGIË GAAT IN LOCKDOWN

Vanaf 12 uur ’s middags gaan alle niet-essentiële winkels dicht. De Belgische bevolking moet vanaf nu zo veel mogelijk thuisblijven. Voedingswinkels en apotheken blijven open. Niet essentiële verplaatsingen zijn vanaf nu ook verboden. Thuiswerken wordt de norm wanneer mogelijk. Er geldt vanaf nu een samenscholingsverbod, alle bijeenkomsten buiten familieverband zijn verboden. Kappers mogen nog 1 klant per keer toelaten.

20 MAART: GRENZEN GEDEELTELIJK DICHT

Vanaf 15 uur zijn er grenscontroles op niet-essentiële verplaatsingen van en naar België om de voorschriften rond het coronavirus af te dwingen. Mensen met een attest voor het werk of voor medische zorg, mogen de grens wel nog over.

27 MAART: EERTSTE DIER BESMET MET CORONA

Het coronavirus werd vastgesteld bij een Belgische kat. De kat kreeg het virus van de mens, niet van een ander dier. Virologen benadrukken dat het om een alleenstaand geval gaat en er dus geen reden is tot paniek. De kat had wat ademhalings- en spijsverteringsstoornissen, maar herstelde.

2 APRIL: RODE KRUIS TEST OP ANTISTOFFEN

Sciensciano en het Rode kruis werken samen aan een grootschalig gezondheidsonderzoek rond de COVID-19-epidemie. Bloedstalen van donoren zullen onderzocht worden op de aanwezigheid van corona-antistoffen. Het onderzoek zal meer inzicht geven in de ontwikkelde weerstand van de Belgen en het helpt het effectief aantal besmettingen in België in kaart te brengen.

6 APRIL: WERKGROEP SAMENGESTELD VOOR UITWERKEN EXIT-STRATEGIE

Het doel van de werkgroep is een strategische visie ontwikkelen voor de periode waarin de maatregelen versoepeld zullen worden. De zogenaamde GEES-werkgroep is samengesteld uit experten die de politieke verantwoordelijken moeten adviseren.

15 APRIL: PIEK BESMETTINGEN

Het aantal nieuwe besmettingen op een dag in België bereikt een piek met 2.454 besmettingen. Daarvan zijn er 706 nieuwe besmettingen in Wallonië, 95 in Brussel en 1600 in Vlaanderen. 53 besmettingen zijn onbekend.

16 APRIL: PIEK STERFGEVALLEN

417 overlijdens in 24 uur markeert in België de piek van het aantal coronasterfgevallen. Daarvan zijn er 127 overleden in de ziekenhuizen en 289 in de woon-zorgcentra. Van die laatste zijn er 31 officieel bevestigd.

18 APRIL: TUINCENTRA EN DOE-HET-ZELFZAKEN OPNIEUW OPEN

Mits het in acht nemen van de beschermende maatregelen, die ook gelden in bijvoorbeeld supermarkten, mogen mensen weer gaan winkelen in tuincentra en doe-het-zelfzaken.

24 APRIL: NATIONALE VEILIGHEIDSRAAD LEGT EXITSTRATEGIE VAST

Op advies van de GEES-groep en na een zeer lange vergadering heeft de Nationale Veiligheidsraad de exitstrategie vastgelegd. Tot en met 3 mei blijven de sterke inperkingsmaatregelen zeker nog van kracht. Daarna zou België, als de omstandigheden het toelaten, kunnen beginnen met de geleidelijke afbouw van de maatregelen.

4 MEI: EXITSTRATEGIE FASE 1A: MEER MENSEN WEER AAN HET WERK

De eerste fase van de versoepeling van de coronamaatregelen. Ondernemingen mogen terug opstarten, stoffenwinkels mogen opnieuw open en niet-dringende consultaties worden weer stilaan toegestaan. Vanaf nu geldt ook de regel van 2. In plaats van 1 extra persoon zien, mag je nu twee extra personen zien.

11 MEI: EXITSTRATEGIE FASE 1B: WINKELS OPNIEUW OPEN

Alle winkels mogen, mits het nemen van de nodige veiligheidsmaatregelen, weer open. Dat geldt nog niet voor kappers en andere contactberoepen. Vanaf 10 mei, Moederdag, geldt de regel van 4. Je mag per gezin vier extra mensen thuis ontvangen op voorwaarde dat zij geen andere mensen zien.

18 MEI: EXITSTRATEGIE FASE 2: KAPPERS, MARKTEN, MUSEA EN DIERENTUINEN HEROPENEN

Tijdens de Nationale Veiligheidsraad van 13 mei werd beslist om vanaf 18 mei de tweede fase van het exitplan in te gaan. Dierentuinen en musea mogen dan opnieuw hun deuren openen en kappers en schoonheidsspecialisten mogen weer aan het werk. Op huwelijken en begrafenissen mag men nu 30 personen ontvangen. Sporten mag in clubverband, met een trainer en met een maximum van 20 personen. Ook de markten mogen opnieuw georganiseerd worden. Er mogen, na akkoord van de lokale besturen, maximaal 50 kramen komen.