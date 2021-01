Tedros Adhanom Ghebreyesus, baas van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), heeft gewaarschuwd dat de ongelijke verdeling van de coronavaccins over de wereld ons “aan de rand van een rampzalig moreel falen” brengt. “De prijs zal betaald worden met levens en inkomens in de armste landen van de wereld”, klonk het maandagavond scherp.

In rijke naties lopen de vaccinatiecampagnes goed. De inwoners van 49 welvarende landen kregen in totaal al 39 miljoen dosissen van een coronavaccin in de arm gespoten. Maar niet-westerse landen moeten achteraan de rij aanschuiven. Slechts één arm land, het Afrikaanse Guinee, vaccineerde haar bewoners al met het Russische Sputnik-vaccin: amper 25 mensen kregen daar een prikje. “Geen 25 miljoen, geen 25.000, gewoon 25”, zei Tedros Adhanom Ghebreyesus, baas van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), maandagavond kritisch.

“Ik moet bot zijn: de wereld staat aan de vooravond van een rampzalig moreel falen. En de prijs van dit falen zal worden betaald met levens en inkomens in de armste landen ter wereld”, aldus Ghebreyesus. “Het is niet eerlijk dat jonge, gezonde mensen in rijkere naties eerder gevaccineerd worden dan kwetsbare groepen in armere landen.”

Meer winst in rijke landen

Om die catastrofale ongelijkheid af te wenden, riep Ghebreyesus alle landen op om zich te aan het Covax-initiatief te houden. Dat initiatief werd in het leven geroepen net om zowel arme als rijke landen gelijke toegang tot de vaccins te bieden. De bedoeling is om zoveel mogelijk landen in één blok te verenigen en zo een sterkere onderhandelingspositie te hebben tegenover de vaccinproducenten. Meer dan 180 landen zetten hun schouders al onder het initiatief, maar het probleem is dat de rijke landen tegelijkertijd ook zelf vaccins begonnen te bestellen. De producenten roken op hun beurt de kans om meer winst te maken.

COVID-19 vaccinatie: rijke landen eerst.

Dit is niet eerlijk. pic.twitter.com/NKRoQbsosq — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) January 19, 2021

“De meest vaccinproducenten hebben prioriteit gegeven aan een goedkeuring in de rijke landen, waar de winst het hoogst is, eerder dan dossiers in te dienen bij de WHO”, zei Ghebreyesus. De baas van de WHO vraagt de rijke landen nu om zich aan hun belofte te houden en hun overtollige vaccins te verdelen via het Covax-schema. Ook uit eigenbelang is dat de beste optie, meent Ghebreyesus. “Uiteindelijk zal de ongelijke verdeling ervoor zorgen dat de pandemie, de coronamaatregelen en het menselijk en economisch lijden nog langer zullen duren.”

