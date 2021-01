Honderden Chinese werknemers wisselen elkaar vanaf vandaag 24 uur op 24 af om in enkele dagen een gigantisch quarantainecentrum op te richten. Dat moet helpen om een coronabroeihaard te bestrijden die in Shijiazhuang aan de gang is. Volgens de nationale televisie zal het centrum onderdak kunnen bieden aan meer dan 4.000 personen in totaal.

Sinds de lente van 2020 heeft het Aziatische land de epidemie grotendeels afgeremd met quarantaines, controles van reizigers uit het buitenland, controles op verplaatsingen en verplichte coronatesten. Sinds halverwege mei is in China maar één dode geregistreerd, namelijk vorige week.

De laatste weken worden opnieuw honderden gevallen van Covid-19 gemeld, en dat geeft aanleiding tot nieuwe maatregelen. Ook al zijn de cijfers nog niet te vergelijken met die van Europa of van de Verenigde Staten, toch wordt testen opnieuw verplicht, en moeten veel mensen terug in quarantaine.

Geprefabriceerde witte kamers

De broeihaard die woedt in Shijiazhuang (11 miljoen inwoners), hoofdstad van de provincie Hebei (Noord) waarin Peking ligt, was voor de autoriteiten een aanleiding om een gigantisch quarantainecentrum te laten bouwen. Daarin kunnen risicopersonen worden afgezonderd.

Honderden werknemers zijn ondertussen met hijskranen geprefabriceerde witte kamers beginnen plaatsen op een uitgebreid terrein in de buitenwijken van de stad. Het is een beeld dat doet denken aan vorig jaar, toen in enkele dagen tijd ziekenhuizen werden gebouwd in Wuhan.

Warm water en wifi

Het quarantainecentrum zal uitgerust worden met badkamers, warm water, wifi en airconditioning. Als het klaar is, binnen enkele dagen volgens de media, zal het contactgevallen opvangen.

Chinees Nieuwjaar

China is waakzaam, een paar weken verwijderd van de vakantieperiode voor Chinees Nieuwjaar (11-17 februari). Die periode veroorzaakt meestal een massale toestroom van mensen die naar huis terugkeren om samen met hun familie het belangrijkste feest van het jaar te vieren.