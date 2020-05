Gisteren zijn 97 mensen overleden aan het coronavirus. Er werden 84 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat blijkt uit de dagelijkse update van Sciensano.

Ondanks een lichte stijging ten opzichte van gisteren blijven de coronacijfers de goede richting uitgaan. In de afgelopen 24 uur stierven 97 mensen aan het longvirus. Dat zijn er 17 meer dan gisteren, maar nog steeds minder dan de symbolische grens van 100. In het totaal vielen er in ons land 8.016 coronadoden.

Amper weekendeffect

Er werden 84 nieuwe coronapatiënten opgenomen (+25). Het gevreesde weekendeffect is daarmee voor een groot stuk uitgebleven. In de intensieve zorgen liggen in totaal 646 patiënten (-9), 387 patiënten moeten beademd worden (-14). Dat brengt het totale aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op 3.082.

Er werden 242 nieuwe besmettingen gerapporteerd uit 15.494 testen. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 50.509.

