‘Telefacts’ heeft besloten de reportage over de moord op Julie Van Espen toch uit te zenden. De reportage moest normaal vorige week dinsdag al uitgezonden worden. Telefacts besloot dat niet te doen omdat de advocaten van dader Steve Bakelmans ermee dreigden een klacht neer te leggen tegen de speurders die in de reportage in beeld komen. De reportage is dinsdagavond te zien om 21.45 uur op VTM.

Precies een jaar geleden werd Julie Van Espen vermoord. Naar aanleiding daarvan zou ‘Telefacts’ vorige week dinsdag een reportage uitzenden waarbij ook het persoonlijke relaas van de speurders tijdens de fatale uren aan bod zou komen. Dat vonden de advocaten van de dader Steve Bakelmans niet kunnen en hij dreigde klacht neer te leggen tegen de onderzoekers.

“Er is geen enkele reden om de reconstructie niet te brengen”

De speurders zullen nu uit de reportage gehaald zijn, zodat ze zeker niet vervolgd kunnen worden. “We vonden het absoluut nodig om de reportage alsnog te brengen”, zegt Jonas Muylaert, chef ‘Telefacts’. “We hebben de voorbije dagen overlegd met politie en parket. Er is voor ons geen enkele reden meer om de reconstructie niet te brengen.’

In de reportage zal ook Jean-Pierre Bakelmans, de nonkel van Steve Bakelmans, te zien zijn. Hij getuigt daarmee voor de eerste keer in beeld over de jaren voor de moord, wanneer Steve Bakelmans nog bij hem inwoonde. “Heel de familie had van hem afstand genomen. Wij hadden dat misschien ook moeten doen, maar we zijn lang naïef geweest.”

