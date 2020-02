Straf stukje televisie uit Nederland.

In het populaire tv-programma ‘DNA Onbekend’ willen Henk en Lynda weten of Henk daadwerkelijk de biologische vader van Lynda is.

Dat daar onduidelijkheid over bestond, hoeft misschien niet te verbazen. Zo wist Henk niet zeker of hij na een ongeluk überhaupt nog wel vruchtbaar was. De dokters hadden hem namelijk verteld dat het ‘misschien niet meer mogelijk was dat Henk nog deel kon uitmaken van een gezinsuitbreiding’.

Maar da’s niet het enige. Als schipper was Henk veel van huis weg. Zijn vrouw stond lokaal echter bekend als ‘een mooi goedkoop adresje’… Een dame van lichte zeden dus, die voor een schappelijke prijs haar ding deed.

Op onderstaand fragment legt Henk uit hoe hij ontdekte dat zijn vrouw een prostituee was. Iets waar hij eerder al geruchten over had gehoord, maar altijd had genegeerd. Echter wel opluchting bij Lynda en Henk: hij is daadwerkelijk haar biologische vader. Een klein ‘medisch wonder’, klinkt het.

