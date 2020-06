Misschien heb je tijdens de lockdown wel voor het eerst op digitale wijze het hoofd van jouw partner op hol gebracht.

En da’s helemaal prima natuurlijk, maar hopelijk heb je het dan wel op een veilige manier gedaan.

Of denk je nu bij jezelf: ‘Ik zou in de toekomst wel eens een naaktfoto willen versturen’, dan is het toch belangrijk dat je dat uiteraard met enige voorzichtigheid doet.

Gelukkig weet Emma van ‘Spuiten en Slikken’ er weer raad mee. Zo laat ze weten dat je niet meteen volledig in je blootje voor de lens moet gaan staan. Of dat je toch best oplet met wat er op de achtergrond te bespeuren valt. En wat het ‘gevaar van moedervlekken’ is, ontdek je op bovenstaande video. Kijk maar!

Foto door Tofros.com via Pexels