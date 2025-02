WOW: Heftruckchauffeur heeft écht zijn dagje niet! (fails)

Soms gaan de dingen niet zoals je wil…

Een baaldag is nooit leuk. Daar zal onderstaande heftruckchauffeur van kunnen meespreken. Aanvankelijk zien we hoe hij rustig zijn ding doet op het werk. Alles lijkt prima te verlopen, maar dan gaat in geen tijd stevig fout. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Natuurlijk willen we de arme man niet als enige in de kijker zetten. Dat zou niet netjes zijn. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed hier bij Zita. Veel kijkplezier!