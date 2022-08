Vrouw wil haar wagen even parkeren. Maar dat gaat op SPECTACULAIRE wijze fout! (video)

Je zou het aanvankelijk niet verwachten, maar onderstaand ‘parkeermomentje’ gaat toch grondig fout.

Op de beelden zien we onderaan in beeld hoe de bestuurster van een witte wagen aanstalten maakt om haar wagen te parkeren. Dat lijkt aanvankelijk nog goed te lukken ook. Er is namelijk meer dan genoeg ruimte.

Gaspedaal

Maar niet veel later gaat het toch meer dan grondig mis. Eerst raakt ze met haar wagen de stoeprand. Nadien krijgt ook de auto die voor haar reeds geparkeerd staat een klein ‘kusje’. Maar dan gaat het plots in geen tijd van kwaad naar (veel) erger. Kijk maar!

Foto: still – Bron: VKMag