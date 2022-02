Ophef over sexy dames in reclame voor doodskisten: “Smakeloos!” (video)

Seks verkoopt. Maar dat wil niet zeggen dat je het voor élke soort reclame moet gaan gebruiken…

Dat zal een begrafenisondernemer uit Rusland nu hopelijk ook stilaan beseffen. Er is namelijk behoorlijk wat ophef ontstaan nadat laatstgenoemde een reclamefilmpje op sociale media had geplaatst. Daarop zien we enkele schaars geklede modellen poseren naast, op en in… doodskisten.

“Smakeloos!”

Reacties blijven niet uit. “Is dit geen godslastering? Ik vind van wel”, klinkt het. “Smakeloos”, lezen we vaak tussen de vele reacties. “Het ergste is dat mensen geen grenzen meer aanvoelen. De wereld is gek geworden”, besluit een laatste kijker nog. Het is nog niet duidelijk of de begrafenisondernemer ook juridisch in de problemen zal komen met onderstaande beelden.

Foto: still TikTok- Bron: New York Post