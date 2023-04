Ober serveert verjaardagstaart met kaarsje. Niet veel later? WOOPS! (fails)

Een verjaardag vieren is altijd fijn.

Met een gepast liedje en een heerlijke verjaardagstaart kan het feest niet stuk. Zo ook op onderstaande video. We zien een gezelschap aan tafel zitten wanneer de ober de taart komt brengen. Alles lijkt prima te verlopen, tot de outfit van één van de aanwezige dames in aanraking komt met het kaarsje dat op de taart staat… Gelukkig weet de ober van dienst snel in te grijpen!

Failcompilatie

We vinden het uiteraard nooit netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita. Kijk maar: