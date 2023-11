“Ik geef borstvoeding aan mijn man… Hij vindt MIJN melk gewoon lekker!” (video)

‘Borstvoeding geven’ associëren velen eerder met baby’s.

Maar bij ene Rachel en Alexander zit dat toch even nét iets anders. Het koppel, dat drie kinderen heeft, gaat momenteel viraal omdat Rachel ook borstvoeding geeft aan haar man. “Hij vindt MIJN melk gewoon lekker”, horen we in onderstaande reportage. “Mensen praten erover en geven kritiek”, vult Alexander aan. “Ik begon borstvoeding te geven aan mijn man een paar jaar geleden op reis. Ik was mijn borstkolf vergeten… Er was geen andere manier om de druk te doen afnemen”, aldus Rachel.

“Ik vind het ranzig!”

Online krijgt het koppel behoorlijk wat haat over zich heen. “Het lijkt wel een soort voorspel”, leest manlief één van de vele kritieken voor. “Borstvoeding geven aan een volwassen man… Ik vind het ranzig”, leest hij verder. Maar het duo is niet… van hun melk door de haatreacties. “Het hoort bij het vertellen van je verhaal… Mensen praten en haten, maar het is wat het is”, besluit Alexander. Hoog tijd om even de volledige reportage te bekijken, denken we dan: