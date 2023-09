HILARISCH: Sportieve dame wil even haar ding doen, maar haar hond heeft andere plannen! (video)

Dan wil je eens een rustige work-out doen…

Niets zo leuk als eens goed te sporten. Dat dacht ook onderstaand fitnessmodel. Op Instagram deelt ze wel vaker foto’s en video’s van haar hondjes. Met succes, want de pagina waarop ze dat doet, wist in geen tijd al meer dan 60.000 volgers te verzamelen. Nu is er één bepaald filmpje dat wel erg populair blijkt te zijn en ook geregeld opnieuw de revue passeert.

Op onderstaande beelden zien we namelijk hoe de dame in kwestie rustig haar oefeningen wil doen. Maar daar dacht viervoeter Gus duidelijk anders over. Die had namelijk meer zin om te spelen dan te sporten. En dat levert hilarische beelden op!

“De beste video!”

Aan reacties op de hilarische video geen gebrek. “Dit is de beste video”, klinkt het. “Hier moet ik telkens weer om lachen”, gaat het verder. “Legendarische beelden”, besluit een laatste Instagram-gebruiker nog. Hoog tijd dus om zelf eens een kijkje te nemen, denken we dan!