Slim gevonden, dat wel!

Manieren vinden om kinderen bezig te houden, is al een taak op zich. Laat staan dat je overdag nog tijd vindt om rustig te ontspannen!

Bovenstaande mama heeft er gelukkig iets op gevonden! “Mijn dochter houdt van schommelen. Ik was doodop van heel de tijd recht te staan en haar te duwen. ‘k Had het ook iets te koud, dus besloot ik om een touwtje aan de schommel te hangen en me bij het vuur te zetten”, klinkt het.

“Mijn man kwam iets later toe en besloot om meteen te filmen”, gaat ze verder. We willen de dame in kwestie alvast bedanken voor deze handige tip!

Foto: still