Vanavond kunnen we kijken naar een nieuwe aflevering van ‘Help! Mijn borsten staan online’.

Straf geval van ‘grooming’… Daarbij zoekt een volwassene via sociale media contact met jongeren of kinderen, met als doel seksueel misbruik te plegen of kinderporno te vergaren.

De man op onderstaande video weet niet dat het om opgezet spel gaat. Eerder vroeg hij online aan ‘Lisa’ of ze met hem mee in bad wou gaan en of ze “met zijn piemel wou spelen”.

Uiteindelijk, na enig gechat, spreken de twee af… Lisa wordt gespeeld door een meerderjarige medewerkster van het programma. Evi Hanssen ligt op de loer, klaar om de man te confronteren… Wat ze ook doet wanneer de persoon in kwestie ook daadwerkelijk komt opdagen voor het ‘afspraakje’. Kijk maar:

Foto: still