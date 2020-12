Spectaculaire beelden vanop de M1 Motorway in Australië waar een Toyota Landcruiser aan hoge snelheid op een voorganger knalt. De twist? De Toyota had verschillende dozen in de koffer met daarin drugs, wapens en een smak geld, die door het ongeluk over de snelweg werden gestrooid.

Zo raakten liefst 47 kilogram aan cannabis, 39.000 dollar aan cash geld en 7 geweren op het wegdek, samen met nog wat munitie en cocaïne. Om maar te zeggen dat de politie de handen vol hadden met de hele affaire. Er waren gelukkig geen zwaargewonden.

Beschuldigd

Ook de Toyota-chauffeur kan het nog navertellen. De 37-jarige man werd gearresteerd en wordt vastgehouden zonder in aanmerking te komen voor het betalen van borgtocht. Hij is beschuldigd van criminele activiteiten, bezitten van een grote voorraad aan commerciële drugs en illegaal en onverantwoord wapenbezit.

Foto: still video