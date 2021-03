Molly is haar naam. En op TikTok deelde ze een bijzonder filmpje.

“Ik probeer gewoon zorg te dragen voor andere vrouwen”, plaatst ze bij onderstaande video. “Vorig weekend leerde ik een kerel kennen en ik heb ‘m nu al een keer of vier gezien”, klinkt het in het begin van de video.

“Ik was ‘toevallig’ aan het rondneuzen in zijn badkamer en ik vond allerlei vrouwelijke spullen. Zijn huisgenoot is vrijgezel en ik dacht dat hij (de man die ze had leren kennen, red.) dat ook was”, gaat het verder.

“Als dit jouw vriendje is…”

Plots komt er een toiletzak in beeld. Duidelijk van een vrouw… “Als dit jouw vriendje is: hij gaat vreemd”, laat Molly weten. En dan krijgen we ook meteen te zien op welke strategische plaats ze die boodschap achtergelaten heeft voor de onbekende dame. Kijk maar:

Foto: still TikTok – Bron: Daily Star