Benieuwd of deze foutparkeerder zijn of haar lesje nu geleerd heeft…

De kust is in sommige landen dezer dagen zéér populair bij mensen die even ‘uit hun kot’ willen komen. Zo populair zelfs, dat sommigen besluiten om foutief te parkeren. Op een nabijgelegen veld, bijvoorbeeld…

Zo ook de eigenaar van onderstaande Mercedes. Alleen was een boer, die tevens de cameraman van dienst was, daar niet zo blij om. En laatstgenoemde was nét bezig met de bemesting van zijn akker. Hoe dat afloopt, kan je natuurlijk al raden:

Foto: still – Bron: VKMag