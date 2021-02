Wie dezer dagen tóch de baan op moet, kan maar beter even kijken of zijn of haar voertuig volledig sneeuw- en ijsvrij is.

Da’s natuurlijk een behoorlijke karwei, maar het loont wél de moeite. Doe je ’t niet voor jezelf, doe het dan voor eventuele medeweggebruikers.

Wie toch nog wat overtuiging nodig heeft, moet maar even naar bovenstaande video kijken. ’t Zijn beelden uit de Verenigde Staten, waarop te zien is hoe rondvliegend ijs (afkomstig van het dak van een vrachtwagen) voor wel héél spannende momenten heeft gezorgd.

Schade

De cameraman van dienst mag van geluk spreken dat zo’n brok ijs niet recht op zijn voorruit belandde. Nu is het gelukkig bij matige blikschade aan de motorkap gebleven. Maar dat het een bang moment moet geweest zijn, durven we zéér sterk te vermoeden. Kijk maar!

Foto: still