In een cartoonfilmpje probeert een Italiaanse epidemioloog de veiligheidsregels tegen de verspreiding van het coronavirus uit te leggen. De Zuid-Italiaanse regio Puglia wil met de video haar burgers aansporen de regels correct op te volgen.

Om op een veilige manier de lockdown te versoepelen, is het nodig dat alle burgers de regels begrijpen en correct gaan toepassen, aldus de Italiaanse krant ‘La Repubblica’. Daarom lanceerde het Zuid-Italiaanse Puglia een video tutorial waarin die regels worden uitgelegd door een cartoonfiguurtje. Dat figuurtje moet de epidemioloog van de regio, Pier Luigi Lopalco, voorstellen.

Videospel

Eerder was de epidemioloog was al te zien op tv en YouTube om de curves uit te leggen of advies te geven. Nu verschijnt hij dus ook als cartoon in een tutorial die de vorm heeft van een videogame. Met het motto “Onze levens staan op het spel” maakt de epidemioloog een voorzichtige woordgrap – je hoeft niet te lachen – om te verwijzen naar de vorm van de video. Het eerste filmpje legt het belang van mondmaskers en de anderhalve meter afstand uit. Daarnaast moeten twee andere cartoonfiguurtjes samenwerken om beschermd te blijven tegen Covid-19. Missie nummer één: de chirurgische maskers!

