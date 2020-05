FactRank is een nieuw, gratis online platform dat Nederlandstalige teksten filtert op uitspraken die een factcheck waard zijn. Het helpt je om te weten welke stellingen je niet meteen voor waar moet aannemen.

Dankzij FactRank ontdek je welke uitspraken je zonder factcheck niet meteen moet geloven. Het platform is gratis en filtert Nederlandstalige teksten. De tool werd ontwikkeld door een Vlaams-Nederlands team onder leiding van freelancejournalist Jan Jagers en met steun van het Vlaams Journalistiek Fonds.

Eerste Nederlandstalige tool

Gelijkaardige online hulpmiddelen werden al op poten gezet voor Engelstalige teksten (zie Claimbuster), maar FactRank is de eerst die hetzelfde kan voor Nederlandstalige bronnen. In Vlaanderen bestaat sinds vorig jaar wel al een journalistiek platform dat online desinformatie en polarisatie of het veroorzaken van conflicten aanpakt. Je kan er echter zelf geen teksten ingeven, iets wat bij FactRank wel mogelijk is. Factcheck.Vlaanderen maakt gebruik van artificiële intelligentie (AI) om die berichten op te sporen. Daarna checkt een team van studenten en alumni journalistiek de uitspraken onder begeleiding van journalisten van Belga en VRT NWS.

Hoe werkt het?

Op dit moment zoekt FactRank in de verslagen van het Vlaamse, Belgische en Nederlandse parlement en in de tweets van Vlaamse en Nederlandse parlementsleden. Ook de ondertitels van ‘Terzake’ en ‘De Afspraak’, twee duidingsprogramma’s van de VRT, worden onderzocht. Daarnaast kan je ook je eigen tekst invoeren en laten doorzoeken op stellingen die een controle waard zijn. FactRank splitst de tekst op in individuele beweringen waarvan het de checkwaardigheid beoordeelt.

Eenmaal je een stuk tekst hebt ingevoerd, rangschikt FactRank de beweringen op volgorde van ‘checkwaardigheid’. Bovenaan plaatst het beweringen die zowel feitelijk als maatschappelijk relevant zijn. Verder kijkt FactRank of het een bewering kan matchen aan reeds gepubliceerde factchecks in Knack, Factcheck.Vlaanderen en Nieuwscheckers. Ook laat de tool de gebruiker toe feedback te geven op bepaalde uitspraken. Let wel: FactRank is geen factchecker op zichzelf. Of een uitspraak al dan niet klopt, moet beslist worden door een echte factcheck.

FactRank: een gratis tool die uit Nederlandstalige teksten automatisch beweringen filtert die een factcheck waard zijn.

Ontwikkeld door een Vlaams-Nederlands team onder leiding van @JanJagers, met innovatiesteun van het Vlaams Journalistiek Fonds.https://t.co/dcWAkcNWwl — Vlaams Journalistiek Fonds (@VlaamsFonds) May 12, 2020

Het bericht Deze nieuwe factcheck-tool controleert Nederlandstalige teksten op mogelijk fake news verscheen eerst op Metro.