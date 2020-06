Vanaf volgende week maandag gaat de derde fase in van de exitstrategie van start. Heel wat zaken die nu nog niet mogen, worden dan opnieuw toegelaten.

«We zien weer de contouren van het normale leven», zei premier Wilmès na afloop van de Nationale Veiligheidsraad. Daarin werd beslist dat onze bubbel vanaf maandag uit tien personen mag bestaan en dat die groep per week mag veranderen. De regel geldt per persoon.

Horeca en cultuur

Ook in verschillende sectoren komen er versoepelingen. Zo kan de horeca vanaf 8 juni deels weer open. Cafés en restaurants mogen opnieuw klanten ontvangen, mits ze zeer nauwkeurig voldoen aan de voorwaarden: er moet anderhalve meter tussen elke tafel, elke klant moet aan tafel bediend worden en de obers moeten mondmaskers dragen. Het algemene sluitingsuur is 1 uur. In de cultuursector kunnen er vanaf maandag weer activiteiten plaatsvinden zonder publiek, zoals repetities.

Sport

Ook sportactiviteiten mogen vanaf 8 juni hervat worden en fitnesszalen kunnen opnieuw de deuren openen. Wie een verfrissende duik wil nemen, moet nog even wachten: zwembaden en wellnesszaken moeten dichtblijven tot 1 juli. Wel mogen we vanaf maandag opnieuw op een bankje uitrusten.

Reizen

We mogen binnenkort meer reizen. Zo zijn binnenlandse tripjes weer mogelijk en kunnen campings en vakantieparken open. Ook verhuur via AirBnb is weer toegestaan.