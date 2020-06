Nadat een 43-jarige Duitser aangeduid werd als verdachte in de verdwijningszaak van Madeleine McCann, beweren Duitse autoriteiten nu dat ze weten dat de Britse peuter gedood werd en op welke manier.

Woensdag raakte bekend dat er een doorbraak is in de verdwijningszaak rond Maddie McCann, de Britse peuter die dertien jaar geleden verdween uit een vakantiewoning in het Portugese Praia da Luz. Een 43-jarige Duitser wordt aangeduid als nieuwe verdachte. De man zit momenteel in een Duitse gevangenis voor verkrachting.

Duitse politie gaat van moord uit

Terwijl de Britse politie het nog steeds over de ‘vermiste’ peuter heeft, behandelt de Duitse politie de verdwijning als een moordzaak. Ze beweren te weten dat Maddie dood is en ze zouden zelfs weten hoe haar moordenaar – de verdachte Christian B. – te werk ging. De details over de methode hebben ze nog niet aan het publiek vrijgegeven omdat het onderzoek nog lopende is. Dat lezen we in Daily Mail, The Mirror en The Sun. “We gaan ervan uit dat het meisje dood is. We verdenken een 43-jarige man van de moord”, aldus woordvoerder Hans Christian Wolters. Het lichaam van Maddie is tot op heden nog niet gevonden.

Verdachte sprak over Maddie

Volgens de speurders zou de verdachte in 2007 in Praia da Luz gewoond hebben en werd hij een uur voor Maddie’s verdwijning gespot in het resort. Rond datzelfde tijdstip zou hij een half uur gebeld hebben met een Portugees nummer. Ook zou hij later in een internetchatroom tegen iemand over Maddie gesproken hebben.

Oproep tot getuigen

De Duitse politie doet nu een oproep tot getuigen om de nieuwe ontwikkelingen verder uit te werken en looft 10.000 euro uit voor de gouden tip. De man is blank, was in 2007 dertig jaar oud, maar zag er eerder als een 25-jarige uit. Hij had kort blond haar, is 1,80 meter lang en had toen een slank postuur.

Ouders geven hoop niet op

De ouders van Maddie, Kate en Gerry McCann, hebben intussen in een schriftelijke mededeling gereageerd op de grote doorbraak. “We willen de betrokken politiediensten graag bedanken voor hun aanhoudende inspanningen om Maddie te vinden. Het enige wat we willen is haar vinden, de waarheid achterhalen en de verantwoordelijken voor het gerecht brengen. We zullen nooit de hoop opgeven om Madeleine levend terug te vinden. Maar wat het ook wordt, we moeten het weten om vrede te vinden”, klonk het.

Hieronder een foto van de verdachte, de 43-jarige Duitser Christian B.

