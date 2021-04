België zal woensdag een beslissing nemen over de reeds geleverde vaccins van Johnson & Johnson, nu de VS de toediening tijdelijk opschort. Dat heeft vaccinoloog Pierre Van Damme van de taskforce vaccinatie dinsdagavond gezegd op Radio 1. Afhankelijk van informatie van J&J zal beslist worden of er vanaf eind deze week vaccins toegediend worden, of dat de geleverde dosissen “in quarantaine” gaan.

Maandag kwam de eerste lading vaccins van J&J, goed voor 36.000 dosissen, aan in België. “Die zouden eind deze week of begin volgende week worden toegediend”, zegt Van Damme dinsdag. “We gaan bekijken wat het bedrijf daarover zegt en in overleg met de politiek en de leden van de taskforce woensdag een beslissing nemen. Of we die eventjes ‘in quarantaine’ gaan houden, in afwachting van verdere uitspraken, of niet.”

Eerder op de dag had Gudrun Briat, woordvoerster van de taskforce, nog gezegd dat de in ons land geplande vaccinatie met de vaccins van J&J, ondanks het nieuws in de VS, voorlopig gewoon doorgaat. De Verenigde Staten besloten om de toediening van het vaccin met onmiddellijke ingang stop te zetten nadat zes gevallen van bloedklonters werden gemeld. Johnson & Johnson besliste nadien om de leveringen van zijn coronavaccin aan Europese landen proactief uit te stellen.

Herhaling AstraZeneca?

Volgens de vaccinoloog zullen we van een korte pauze geen grote impact ondervinden op het vaccinatieschema. “De eerste weken tot eind juni hangen we gelukkig niet te hard af van J&J, de sterkhouder in deze periode is het Pfizer-vaccin.”

In het scenario waarin het J&J-vaccin enkel bij 56-plussers zou gebruikt worden, zoals bij het vaccin van AstraZeneca, zou dat wél de snelheid van het programma in het gedrang brengen. “Dit zou vooral vertraging opleveren in juli en augustus”, zegt Van Damme. “De opgelopen vertraging op het hele programma zou overeenkomen met vier à zes weken.”

Ook EMA buigt zich over vaccin

Ook het advies van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) wordt woensdag verwacht. “De task force volgt dit op in contact met het EMA, dat de ontwikkelingen en ervaring met Johnson & Johnson op dit ogenblik al nauwlettend opvolgt. We kijken uit naar een reactie van het EMA. Onze vaccinatiecampagne loopt goed, het is belangrijk dat ze snel vooruit blijft gaan, met veilige en werkzame vaccins”, klinkt het bij het kabinet van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

