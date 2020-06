Door de lockdown zaten we allemaal veel meer in ons eigen nestje. We konden nergens naartoe en we moesten van thuis uit werken en tegelijk voor de kinderen zorgen. Dat zijn allemaal factoren die tot veel spanningen in het gezin kunnen leiden en dat is helaas ook aan de cijfers te zien.

De Federatie van het Notariaat (Fednot) noteerde een kwart meer echtscheidingen in de tweede helft van mei in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. “We verwachten dat die tendens zich in de komende weken zal verderzetten”, zegt woordvoerder Bart van Opstal.

Administratieve puzzel

“We kregen in onze kantoren duidelijk meer vragen over scheidingen dan voordien, maar dat vertaalde zich nog niet meteen in effectieve akten”, zegt notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Fednot, in een persbericht. “Dat effect zien we pas sinds de tweede helft van mei.” De voorbereidingen van alle aktes, waaronder die van de echtscheidingen, gingen pas na de paasvakantie in de notariskantoren van start. Daarbovenop komt dat er bij een echtscheiding met onderlinge toestemming heel wat afspraken moeten gemaakt worden. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de kinderen, de gezinswoning en de financiële zaken. Nadat de scheidingsakte is ondertekend, moet de familierechtbank een uitspraak doen.

Volgens relatietherapeut Bart Van Coillie zijn er meer spanningen bij koppels, omdat ze nauwer met elkaar hebben samengeleefd. “Koppels waarbij het al niet zo goed ging, houden het daardoor vroeger voor bekeken”, zegt Van Coillie in Start Je Dag op Radio 2 Limburg. “Maar mensen kunnen daarentegen ook juist dichter bij elkaar komen.” De lockdown was dus niet voor alle koppels een negatieve ervaring. De liefde is misschien zelfs intenser geworden.

