Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) zal donderdag met een nieuw advies komen over het vaccin van AstraZeneca en Oxford. Verschillende landen zijn tijdelijk gestopt met het vaccin, omdat er mogelijk een verhoogd risico is op bloedklonters. Ons land houdt vast aan de huidige vaccinatiestrategie.

De bal ging aan het rollen toen er in Oostenrijk en later ook in Denemarken gevallen opdoken van mensen die bloedklonters kregen nadat ze een spuitje met AstraZeneca hadden gekregen. In een eerste voorlopig advies zei het EMA dat het geen oorzakelijk verband tussen het overlijden in Oostenrijk en het AstraZeneca-vaccin had gevonden.

In de dagen nadien doken er echter ook gevallen van bloedproppen op in onder meer Denemarken en Noorwegen, waarna verschillende Europese landen beslisten om de vaccinatie tijdelijk stil te leggen.

“Geen bewijs”

AstraZeneca benadrukte zondag al dat er geen aanwijzingen zijn dat het vaccin een verhoogd risico oplevert op bloedstollingen. Dat bevestigde mede-ontwikkelaar Oxford Vaccine Group. Directeur Andrew Pollard benadrukte bij de BBC dat er «geen toename van het aantal bloedstollingen is in het VK waar in Europa de meeste inentingen hebben plaatsgevonden». Premier Boris Johnson kwam ook al uit in verdediging van het vaccin.

Onrust zwelt aan

De onrust over het AstraZeneca-vaccin wordt ondertussen ook in andere werelddelen op de voet gevolgd. Ook onder meer Duitsland, Nederland, Frankrijk, Spanje en Italië schortten de vaccinatie met AstraZeneca tijdelijk op.

In ons land heeft de Hoge Gezondheidsraad geadviseerd om de vaccinatiecampagne met AstraZeneca voort te zetten. Volgens viroloog Pierre Van Damme wegen de voordelen op tegen de theoretische nadelen. “Het zou nu onverantwoord zijn om onze vaccinatiecampagne te pauzeren”, aldus Van Damme.

