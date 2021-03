Het eerste ijsberenhotel ter wereld heeft de deuren geopend in de Chinese stad Harbin. Gasten kunnen er de hele dag kijken naar levende ijsberen. Maar de opening van het Polar Bear Hotel maakte al heel wat verschillende reacties los.

Het ijsberenhotel maakt deel uit van Harbin Polarland, een pretpark in de Chinese stad Harbin. Alle shows en attracties in het park draaien rond het concept: ‘ijs en dieren uit de noordelijke streken.’ De stad staat namelijk bekend om haar ijssculpturenfestival. Het hotel zelf lijkt op een gigantische iglo waarvan het dak bedekt is met kunstijs.

De ijsberen zijn zichtbaar vanuit alle 21 hotelkamers. Een nacht in het hotel kost ongeveer 370 euro. De interesse was zo groot dat het hotel momenteel volledig is volgeboekt .

IJsberen op de Noordpool

Hoewel het park veel enthousiaste bezoekers had, is niet iedereen tevreden met dit besluit. “IJsberen horen thuis op de Noordpool, niet in dierentuinen of glazen boxen in een aquarium, en zeker niet in hotels”, zegt Jason Baker, vicedirecteur van dierenrechtenorganisatie PETA Azië. Verschillende verenigingen zijn bezorgd om het welzijn van de ijsberen.

De woordvoerdster van het park, Yang Liu, stelt dat de dieren genoeg plaats ter beschikking hebben. Het hotel is voorzien van een grote buitenruimte voor de ijsberen. Als het weer geschikt is, worden de dieren ook buitengelaten.

