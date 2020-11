De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn tegenstrever Joe Biden en diens kamp op Twitter “dieven” genoemd. Zijn advocaat heeft ondertussen verklaard dat zijn team vier of vijf rechtszaken zal aanspannen.

“Wij denken dat deze mensen dieven zijn. De machines in de grote steden zijn corrupt. Dit is een gestolen verkiezing. De beste opiniepeiler in Groot-Brittannië schreef deze ochtend dat dit duidelijk een gestolen verkiezing is, het is onmogelijk dat Biden in deze staten Obama overklaste”, aldus de bewoner van het Witte Huis. “Waar het er toe deed, stalen zij wat zij moesten stelen.”

Twitter heeft ondertussen de dubbele tweet van het Amerikaanse staatshoofd gevlagd en eraan toegevoegd dat de “claim rond verkiezingsfraude wordt gecontesteerd”.

“We believe these people are thieves. The big city machines are corrupt. This was a stolen election. Best pollster in Britain wrote this morning that this clearly was a stolen election, that it’s impossible to imagine that Biden outran Obama in some of these states. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020

….Where it mattered, they stole what they had to steal. @newtgingrich — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020

Rechtszaken

Trumps advocaat, Rudy Guilani, heeft ondertussen tegen Fox News gezegd dat zijn team tegen het einde van de week vier of vijf rechtszaken zal hebben in battleground states. Volgens hem is zijn cliënt niet van plan zijn nederlaag toe te geven.