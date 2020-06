Tomorrowland heeft de line-up van de eerste digitale editie op 25 en 26 juli bekendgemaakt. Charlotte de Witte, Lost Frequencies, Amelie Lens en Dimitri Vegas & Like Mike zijn slechts enkele van de vele grote namen. In totaal zullen er 60 artiesten optreden op 8 verschillende virtuele podia. Tickets zijn vanaf donderdag te koop op hun website.

Wie een kaart voor Tomorrowland heeft kunnen bemachtigen is eraan voor de moeite, want er mogen deze zomer geen festivals doorgaan omwille van de coronacrisis. Gelukkig biedt de organisatie op 25 en 26 juli een online alternatief, ‘Tomorrowland around the world’, aan en deze variant belooft de moeite te worden met in totaal 60 artiesten in een sprookjesachtige sfeer. De line-up hebben ze zopas bekendgemaakt met namen zoals Armin van Buuren, Martin Garrix, Paul Kalkbrenner, Steve Aoki, Tale of Us, Tiësto en Timmy Trumpet.

Digitaal festivalterrein

Door 3D-technologie zal iedere bezoeker van het digitale festival van een bijzondere ervaring kunnen genieten. “Het wordt een eiland dat volledig in 3D is gemaakt en gecombineerd is met de nieuwste video- en gametechnieken”, zegt woordvoerder Debby Wilmsen aan Het Laatste Nieuws. “Overal zal je verschillende geluiden horen die je op een festivalterrein ook zou horen: mensen die babbelen, verschillende muziekstijlen door elkaar.”

via GIPHY

Het creatief en online team van het festival heeft een digitaal festivalterrein uitgewerkt waar je als virtuele bezoeker kan rondlopen en verschillende podia kan bezoeken. Op ieder podium zullen dus heel wat artiesten optreden met een eigen line-up en diverse muziekstijlen. Zo zal er bijvoorbeeld een Mainstage, een Freedom Stage en een Moose Bar zijn. De DJ’s zullen hun set live vanuit een studio op drie verschillende locaties in de wereld spelen. Zij zullen dan geprojecteerd worden in die sprookjesachtige gamewereld en dat kan je gewoon allemaal bekijken via je laptop, je tablet of je smartphone.

Vanaf donderdag 18 juni zijn de tickets te koop op de website van Tomorrowland. Voor één dag betaal je 12,50 euro en voor een weekend 20 euro.

