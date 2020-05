Je joggingbroek aanhouden, een was draaien of koken tijdens de werkuren en wat langer slapen: aan thuiswerken lijken enkel voordelen verbonden. Maar in realiteit voelen veel werknemers zich schuldig wanneer ze minder productief zijn en gaan ze daardoor juist méér werken. Hoe zorg je ervoor dat je je eigen grenzen niet overschrijdt?

Thuiswerken lijkt misschien af en toe een droom, maar bij veel mensen zorgt het voor extra stress. Zo installeren sommige werkgevers spionagesoftware op computers van werknemers om hen te controleren. Maar er zijn ook werkgevers die zich zorgen maken dat hun personeel net te veel doet.

Schuldgevoel

Die zorgen zijn niet ongegrond. Toen het thuiswerken zijn intrede deed bij de Nederlandse overheid in 2012, bleek uit een onderzoek dat thuiswerkers sneller overpresteren. Vooral perfectionistische mensen en mensen met een sterke behoefte aan controle krijgen snel een schuldgevoel als ze even iets anders doen. Ook angst om teleur te stellen zou opspelen: zo hebben mensen het gevoel dat ze nu net carrière moeten maken of zijn ze bang voor een negatieve beoordeling of om hun baan te verliezen tijdens de crisis.

Voor wie af en toe een dag thuis werkt, zou er niet meteen een risico zijn. Maar na zeven weken lockdown kan het gevaar om overuren te kloppen weleens op de loer liggen. Om dat te voorkomen, zijn hier enkele tips.

Neem pauze

Hoe weet je wanneer je te ver bent gegaan tijdens je werkdag? “Als je weerstand voelt om aan het werk te gaan en afkeer hebt van een taak die je normaal prima zou vinden”, zegt Marie-Elize Van Putten in De Volkskrant. Zij kampte zelf met een burn-out en coacht nu ambitieuze vrouwen op gebied van communicatie en zelfvertrouwen. “Ook kan je je heel moe en ongenuanceerd emotioneel voelen.”

Om dat tegen te gaan creëer je best ritme in je dag. Dat kan door regelmatig een pauze te nemen, zegt Van Putten. “Zie de pauze als een onderdeel van je takenpakket”, tipt ze. “Werknemers die pauze nemen presteren beter, maken minder fouten, veroorzaken minder ongelukken en vinden hun werk leuker”, voegt docent Hylco Nijp (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) toe. Wie ’s avonds productief is, kan nog steeds perfect op dat tijdstip werken, zegt Nijp. “Maar voel je dan niet verplicht om ook van 9 tot 5 beschikbaar en bereikbaar te zijn”, waarschuwt hij.

Zo geef je je grenzen aan

Wanneer je vindt dat de hoop aan werk te veel is voor de tijd die je ervoor krijgt, is het volgens de experts belangrijk dit aan te kaarten. “Op die manier houdt je controle over je leven”, zegt neuropsycholoog Christianne Leenhouts in De Volkskrant, “wat goed is bij stressvolle situaties.”

Dat is echter niet altijd even gemakkelijk. “Probeer de situatie rationeel uit te leggen aan de manager”, raadt Nijp aan. “Laat zien wat je taken zijn en overleg wat prioriteit heeft.” Ook vindt hij dat je je best kwetsbaar mag opstellen. “Je kan bijvoorbeeld eerst benoemen wat wel goed gaat, maar ook zeggen dat je het een uitdaging vindt om je grenzen te bewaken”, legt hij uit. Volgens Nijp zal een goede leidinggevende je alleen maar willen helpen. “Een grens van nu hoeft ook niet een grens voor altijd te zijn. Die kun je later eventueel bijstellen, wanneer je wat gewend bent aan de situatie.”

Train je veerkracht

Je stressbestendigheid hangt ook af van je veerkracht. Door die te trainen kan je beter omgaan met beproevingen, meent Leenhouts. “Bij iets stilstaan, maar het daarna kunnen accepteren en weer doorgaan: dat is veerkracht”, legt ze uit. Om die te trainen, is het volgens haar belangrijk naar jezelf te kijken en te reflecteren over je gedachten en gedrag. “Ideeën als ‘had ik maar’ of ‘was ik maar’ helpen je bijvoorbeeld niet.” Ook dingen doen waardoor je je krachtiger gaat voelen, zou een positief effect hebben. “Voor de een is dat de natuur ingaan”, zegt Leenhouts, “voor de ander is het een vriend bellen.”

