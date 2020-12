De winnaars van de Belgodyssee-wedstrijd zijn bekend. De jaarlijkse reportagewedstrijd bevordert de samenwerking tussen jonge journalisten in spe uit de verschillende Gemeenschappen van België. Naast Aida Macpherson en Anne Pollard viel ook Thomas Du Bois in de prijzen. Hij krijgt een betaalde stage bij Metro aangeboden.

De prijzen zijn op donderdag 3 december uitgereikt tijdens een online ceremonie in aanwezig van Z.M. Koning Filip. Belgodyssee is een initiatief van het Prins Filipfonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, samen met de nieuwsdienst van VRT, La Première en VivaCité van de RTBF, en de kranten L’Avenir en Metro, met de steun van de Kanselarij van de Eerste Minister.

Tijdens de wedstrijd gaan veertien uitverkoren kandidaat-journalisten uit de verschillende Gemeenschappen twee weken aan de slag in duo – één Franstalige, één Nederlandstalige – en maken samen reportages en artikels. Dit jaar gebeurde dit in niet altijd evidente maar volledig coronaproof omstandigheden. Het onvermijdelijke thema van deze editie was de impact van de coronacrisis op onze samenleving.

Gevangenisleven en religieuze beleving

Winnares Aida Macpherson (KUL Campus Brussel) onderzocht voor haar Radio Eén-reportage de impact van de coronacrisis op het leven in de gevangenis. Winnares Anne Pollard (UCLouvain) heeft het in haar RTBF-bijdrage dan weer over de gevolgen van de crisis op de religieuze beleving in ons land. Beide winnaressen krijgen een betaalde stage van zes maanden bij respectievelijk VRT en RTBF. Daarnaast werden nog verschillende andere prijzen uitgereikt.

Ondernemen in tijden van corona

Thomas Du Bois (VUB) schreef voor Metro een artikel over startende ondernemers in volle COVID-19-crisis. Hij heeft het over de gevolgen van de crisis op de ondernemers en gaat met hen in gesprek over hoe ze hun bedrijf wisten aan te passen aan de omstandigheden. Langs Franstalige kant viel Anne Pollard opnieuw in de prijzen met haar artikel in L’Avenir over de impact van corona op de religies in België. Zij winnen een betaalde stage van een maand bij de respectieve media.

Andere prijzen

Kaat Willems (KU Leuven) en Philippine Wambersie (UCL) maakten een reportage over de toekomst van coworking spaces. Ze worden voor hun uitstekende samenwerking beloond met vliegtickets van de ondersteunende partner Brussels Airlines.

De Social Mediaprijs gaat naar het duo Jonathan Metdepenninghen (Howest) en Anne Pollard (UCLouvain). Zij brachten een aantal boeiende posts en stories op de socialemediakanalen van Belgodyssee en winnen een mediavorming, georganiseerd in samenwerking met Mediarte, het sociaal fonds van de audiovisuele sector.

