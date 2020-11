De burgemeester van Brugge Dirk De Fauw (CD&V) heeft beslist om het lichtspektakel Wintergloed vanavond en volgend weekend niet te laten doorgaan. Gisteren lokte het evenement immers te veel bezoekers, waardoor het niet coronaproof kon verlopen. Ook de burgemeester van de stad Brussel stelde vast dat er dit weekend te veel volk was in de hoofdstad.

Het lichtfestival Wintergloed in Brugge lokte gisteren zeker 10.000 bezoekers, schat burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “En dat is te veel”, vertelt de burgemeester aan Het Journaal. Na het overleg van vanmorgen heeft de burgemeester dan ook beslist om het festival vanavond en volgend weekend niet te laten doorgaan. “We moeten nog een aantal praktische zaken regelen en dat lukt niet tegen vanavond. Volgend weekend is dan het eerste winkelweekend, dus we vrezen dat de twee samen een te grote volkstoeloop zal veroorzaken. We gaan zien hoe het loopt en dan kan het na volgend weekend weer samen gebeuren.”

“Het is drastisch”, geeft de Fauw toe. “Maar Wintergloed loopt tot 10 januari, dus je hoeft je niet te haasten om deze of volgende week te komen. Bij 3.000 à 4.000 bezoekers kan het perfect veilig verlopen.”

De tweede editie van Wintergloed startte vrijdag in de Brugse binnenstad. Op tien locaties in het centrum zijn lichtinstallaties geplaatst, onder meer op de Vismarkt, op ’t Zand en aan de Dijve.

Kerstverlichting Brussel lokt te veel volk

In Brussel lokten de kerstverlichting en de kerstboom op de Grote Markt ook veel volk. “Veel mensen kwamen vandaag naar het centrum van Brussel. Spijtig genoeg te veel mensen op hetzelfde moment”, tweette burgemeester Philippe Close zaterdagavond. Hij riep iedereen op om de coronaregels te respecteren. “We moeten allemaal samen onze inspanningen volhouden”, klonk het.

