2020 eindigt met een knaller, net nadat Mt. Edna in Sicilië toch nog even besluit om uit te barsten. Een slecht jaar waarin veel gebeurd is, is eindelijk afgelopen en we kunnen het achter ons laten. Maar is het voor iedereen een verkeerd jaar geweest?

Een aantal branches hebben beter gedraaid als ooit tevoren, waar ook een aantal het slechtste jaar hebben gehad sinds de oprichting van hun bedrijf. We denken hierbij aan webwinkels en de ongelofelijk snelle opmars van de online casino’s.

Thuiswinkelen

In een jaar waar iedereen verplicht was zoveel mogelijk thuis te blijven, moesten er ook dingen bedacht worden om te doen als men thuis zit. Het thuiswerken is nog steeds een van de meest voorkomende dagbestedingen om toch aan de nodige financiën te komen, maar voor het “stappen” in de weekeindes om die financiën weer te besteden moest een oplossing gevonden worden. Even naar de stad gaan om lekker te winkelen zat er niet meer bij voor de velen die geen zin hadden om het risico te lopen om Covid mee terug naar huis te nemen in plaats van die gewilde paar schoenen.

Dit heeft ervoor gezorgd dat heel veel bedrijven hun webshops als prioriteit hebben gemaakt en dat heeft ze geen windeieren gelegd. Vooral de hobby winkels en winkels waar men een vorm van vrijetijds bestedingsaccessoires verkocht, hebben goed geboerd en sommige hebben zelfs de keuze gemaakt om helemaal op het internet hun verkopen door te zetten en te stoppen met het winkelpand.

Een gokje wagen

Waar thuiswinkelen een opmars maakt, zijn het meestal de casino’s die ook wat meer online gaan doen en ook daar is de opmars te merken. Nu steeds meer licenties naar België komen, zullen we ook steeds meer casino’s gaan vinden op het Belgische internet. Sites welke het Online casino België al promoten, hebben al lijsten gemaakt waar de beste online casino’s van het land te vinden zijn, met de beste voordelen voor de nieuwe gebruikers en aan de statistieken te zien, zal deze opmars de komende tijd nog niet gaan afzwakken.

Meerdere sites zullen de kop opsteken, om u als gebruiker van deze sites de beste paden te laten bewandelen als het gaat om voordeel bij aanvang, de beste aanbiedingen en speelautomaten. Niet alleen de keuzesites, maar ook de casino’s zelf zullen net als in Nederland meer naar België toekomen, naarmate de licenties voor het vestigen in België bevestigd en afgerond worden.

De toekomst

Nu steeds meer fysieke bedrijven het internet opzoeken voor aankopen, bezigheden en streamingdiensten (HBOmax wil de bioscopen al gaan vervangen en geeft al films tegelijkertijd uit op het platform als in de bioscopen) steeds meer content aan gaan bieden en we nog even niet afzijn van de kroon genaamd Covid die ons opgedrongen is in het begin van het jaar, lijkt het erop dat het winkelbeeld van zowel de gokwereld als de winkelbranche nooit meer hetzelfde zal worden als we de kroon eindelijk af hebben gezet. Er is dus duidelijk een verschuiving van offline naar online te zien, wat alleen maar meer mensen aan kan trekken en de Belgische economie boosten.