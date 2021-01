Premier Alexander De Croo en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke hebben de taskforce vaccinatie gevraagd om de campagne vanaf volgende week te versnellen. “Er mogen geen vaccins blijven liggen”, zei Vandenbroucke in de bevoegde Kamercommissie.

De vaccinatiecampagne is “om goede redenen” voorzichtig van start gegaan, zei Vandenbroucke. “Maar nu moeten we met maximale snelheid vooruitgaan. We moeten op het punt komen dat er geen vaccins ergens in een diepvries blijven liggen. Ze moeten zo snel mogelijk allemaal gebruikt worden.”

Nauwe samenwerking nodig

De taskforce zal nu een aangepast plan van aanpak uitwerken, dat volgende week uitgerold moet worden. Vandenbroucke voegde eraan toe dat een en ander een nauwe samenwerking met de regio’s vereist.

Vrijdagmiddag wil hij over de versnelde campagne meer toelichting komen geven in de Kamercommissie gezondheid.