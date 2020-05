Astmapatiënten werden lang tot één van de risicogroepen gerekend bij een besmetting met Covid-19, net zoals mensen met obesitas of diabetes. Een recent onderzoek van de Universiteit Gent wees echter uit dat personen bij wie de astma goed onder controle is, door het gebruik van een puffer, geen verhoogd risico lopen.

Zelfs de WHO riep al snel tijdens de coronacrisis op tot verhoogde waakzaamheid bij mensen met chronische longaandoeningen, zoals astma. Aangezien COVID-19 zich op de longen zet en gepaard gaat met ademhalingsproblemen klinkt dat ook als een logische zet.

Uit een onderzoek van de Universiteit Gent, in samenwerking met het Erasmus MC in Rotterdam, blijkt nu dat stabiele astmapatiënten niet meer risico lopen bij een coronabesmetting. Goed nieuws dus voor de personen met astma in België, een aantal dat op een half miljoen geschat wordt. De studie werd onlangs gepubliceerd in het vermaarde wetenschappelijke tijdschrift ‘American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine’.

AC2-gen en puffers

Het Laboratorium voor translationeel onderzoek bij obstructieve luchtwegaandoeningen, dat verbonden is aan de UGent en het UZ Gent, baseerde de resultaten van de studie op longweefselstalen uit haar weefselbank. Daarbij werden oude monsters van astmapatiënten getest op de aanwezigheid van de ACE2-receptor. Die receptoren zijn essentieel bij een coronabesmetting, omdat het virus er zich aan vasthecht om het lichaam binnen te dringen.

Het resultaat was dat er geen verschil was tussen de activiteit van dat ACE2-gen bij personen met astma en mensen zonder de chronische longziekte. Daarnaast waren er ook geen afwijkingen in het gen, ongeacht of de astmapatiënt een puffer met inhalatiecorticosteroïden gebruikte.

Puffer

Die laatste vaststelling is belangrijk, aangezien veel mensen met astma een puffer nodig hebben om een kwaliteitsvol leven te leiden. Volgens één van de onderzoekers van de UGent, professor Guy Brusselle, “verminderen ze de klachten, de allergische ontsteking van de luchtwegen en vermijden ze dat de patiënt plotse aanvallen van astma vertoont.”

Hij raadt dan ook ten stelligste aan om de puffer te blijven gebruiken, ook als patiënten zich beter voelen. Als personen met astma ermee stoppen, is de kans op een zware terugval immers groot.

Het bericht Stabiele astmapatiënten lopen niet meer risico bij COVID-19 verscheen eerst op Metro.