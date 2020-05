Prins Joachim van België, zoon van aartshertog Lorenz en prinses Astrid, heeft vanavond zijn excuses aangeboden voor het schenden van de coronamaatregelen in Spanje. Dat deed hij via een bericht aan het Spaanse persagentschap Efe.

De prins stuurde de korte mededeling per mail via zijn woordvoerder in Cordoba, advocaat Mariano Aguayo Fernandez de Cordova. Hij erkent “niet alle quarantainemaatregelen te hebben gerespecteerd” tijdens zijn reis naar Spanje en vraagt hiervoor “excuses”.

Hij verklaart dat hij zijn daden “diep betreurt” en dat hij “de gevolgen ervan zal aanvaarden”.

De prins, die anders uit de belangstelling blijft, is wereldnieuws nu blijkt dat hij positief getest heeft op corona en in Cordoba op een feest was waar meer mensen aanwezig waren dan toegelaten volgens de coronamaatregelen.

