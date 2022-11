Sneakers voor ieder seizoen

Het hele jaar door kun je sneakers dragen. De reden is simpel: zolang het niet glad is door vrieskou en het niet heeft gesneeuwd vormen sneakers heerlijke schoenen. Ze zijn comfortabel en bieden een goede ondersteuning als je van school of werk doorgaat naar de sportschool, een etentje of festival. Je draagt ze tijdens dagjes uit en als je uit je dak gaat bij een concert. En ja er zijn heel wat toffe sneakers voor dames die je het hele jaar door kan dragen – ook als je niet gaat sporten.

Sportieve look

Sneakers geven een sportieve twist aan je dagelijkse look. Mocht je ze voorheen alleen maar dragen bij een spijkerbroek, zien we sneakers nu ook gewoon onder kleedjes en rokken. Draag ze met een korte broek, driekwart broek, broek met wijde pijpen of een legging, het kan echt allemaal. Het enige waar je op moet letten is dat de sneakers passen bij je outfit. Elegante sneakertjes staan leuker onder een jurkje dan heel logge, sportieve sneakers. Die draag je wel weer met een lange rok met T-shirt of met je favoriete jeans. Daarnaast is het mooi als de kleuren van je sneakers passen bij je outfit om er zo een mooi geheel van te maken.

Draag met sokken

Ja het is mogelijk om kousen te dragen met je sneakers, maar dat kan voor meer wrijving zorgen in de schoen met mogelijke blaren tot gevolg. Draag je sneakers comfortabel met sokken. Mogen deze sokken niet gezien worden, dan kun je van die no-show sneakersokjes kopen. Deze draag je met gemak over je kousen. Mogen de sokken wel gezien worden en draag je bijvoorbeeld een kortere rok of broek? Overweeg dan kniekousen die tot of over de knie reiken. Daarmee wordt je sportieve look nog sportiever.

Witte sneakers

Sneakers zijn er in allerlei kleuren en kleurcombinaties. Dat maakt ze zo stijlvol en makkelijk te combineren met alles wat er in je kledingkast hangt en ligt. Een klassieke kleur is natuurlijk wit. Witte sneakers moet je dan wel wit houden – en niet vol moddersporen laten komen. Maak ze geregeld schoon met een vochtig doekje, dan blijven witte sneakers veel langer mooi. Witte sneakers draag je vooral met sportieve outfits of wanneer je een wit kleedje draagt. Daarnaast worden ze vooral graag gezien in de lente of zomer.

Sneakers voor herfst & winter

Ben jij echt een sneakergirl en draag je ook in het najaar het liefst sneakers? Kies dan voor exemplaren met een goed profiel in de zool. Dit voorkomt uitglijden op afgevallen bladeren. Ga voor een suède look, want dat past mooi bij het najaar. Sneakers die gevoerd zijn met een nepbontje zijn ideaal voor de koudere dagen. Voor de winter kies je voor sneakers met een hals. Deze hogere exemplaren geven meer warmte en hebben wat weg van een laars. Hierdoor passen ze nog beter bij al je winterse outfits.

Draag ze gewoon

Hou je van het comfort van sneakers? Draag ze gewoon! Er zijn zoveel klassieke, moderne en stijlvolle exemplaren te koop dat je ze gewoon als schoenen kan dragen bij iedere outfit. Ieder kledingmerk heeft wel een paar sneakers in de collectie opgenomen. Deze designersneakers passen met gemak bij al je kleding. Van sportief tot stijlvol; de keuze is enorm. Laat je dus verrassen en draag sneakers wanneer jij dat wil. En ga je naar een chique gelegenheid? Neem je hakken mee en doe ze aan als je op de locatie bent. Dat is wel zo comfortabel als je daarna weer in de auto stapt of besluit een avondje door te halen op de dansvloer.