De sleutels heb je in handen: je bent de trotse bezitter van een nieuw huis of bedrijfspand en het is precies waar je van droomde! Nu is het een kwestie van hypotheek aflossen en het pand goed onderhouden. Maar is onderhouden wel zo simpel als het gaat om sanitaire voorzieningen, zoals je toilet, douche of bad? Wel als je rekening houdt met drie belangrijke aandachtspunten!

Aandachtspunt 1 – Werp nooit tampons of maandverband in het toilet!

Het is een nog steeds veelvoorkomende ergernis, niet alleen in woningen, maar ook in horecagelegenheden: pogingen tot doorspoelen van tampons of maandverband. De materialen absorberen zoveel water dat ze gewoonweg niet door de leiding kunnen. Het gevolg? Een toilet die met geen mogelijkheid nog iets doorlaat. Sterker nog: alle resten komen retour!

Aandachtspunt 2 – Gebruik geen chemische middelen om afvoeren te reinigen

Gebruik je minstens drie flessen met chemische ontstopper? Dan is het al niet goed. Zelden worden hardnekkige verstoppingen namelijk op deze manier opgelost. Maar dat is nog niet het ergste: de chemicaliën in het product kunnen leidingen ernstig beschadigen, waardoor je later te maken krijgt met meer afvoerproblemen en aanzienlijke reparatiekosten.

Aandachtspunt 3 – Let goed op haren en zeepresten

Je haren kammen boven de wasbak. Jezelf ontharen onder de douche. En al die zeep die je misschien gebruikt… Na een wasbeurt kunnen haren en zeepresten zich in de leiding verzamelen en voor een fikse verstopping zorgen. Het is dan ook goed om na elke wasbeurt haren uit de putjes te vissen en wasbak, bad, gootsteen of douche altijd goed na te spoelen met heet water om zeepresten te doen oplossen.

Toch last van een verstopte afvoer?

Voor het oplossen van een verstopping in toilet, keuken of badkamer kun je twee soorten professionals inschakelen: een loodgieter of een rioolspecialist. Tenminste, zou je denken. Loodgieters hebben zich namelijk gespecialiseerd in de toevoer van water, maar niet zozeer in riolering. Rioolspecialisten houden zich daarentegen dagelijks bezig met de afvoer van water en resten. Het oplossen van verstoppingen is wat zij dagelijks doen.

