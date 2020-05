Bijna 80 procent van de buschauffeurs en 40 procent van de tramchauffeurs van de MIVB zijn vandaag niet komen opdagen op het werk. Voor de tweede dag op rij is er een spontane staking, omdat de chauffeurs meer beschermingsmaatregelen willen. De metro ondervindt geen hinder van de spontane staking.

Behalve lijn 7 wordt er op alle tramlijnen gereden, maar wel aan verminderde frequentie. Bij de buslijnen is de schade groter en rijden er geen bussen op tal van lijnen.

De MIVB benadrukt nogmaals dat de vakbonden deze actie niet steunen. Ze blijven met elkaar in dialoog en behouden hun standpunt. Op 30 april is er namelijk al een akkoord bereikt voor de geleidelijke verhoging van de frequentie en de nodige hygiënemaatregelen die genomen zijn en hun standpunt hierover is niet veranderd.

Tal van maatregelen genomen

“Om terug te gaan naar een aanbod van 100 procent zijn enkele organisatorische zaken nodig, zoals het opnemen van de dienst op de lijn zelf. In plaats van terug te rijden naar het depot gebeuren de vervangingen van de chauffeurs op de lijn zelf. Daar zijn ook beschermingsmaatregelen voor genomen. De chauffeurs hebben een mondmasker ter beschikking, er is ontsmettingsmiddel en de zone rond de stuurpost is afgebakend, zodat ze niet in contact komen met de reizigers”, vertelt An Van hamme, woordvoerster van de MIVB.

De heropening van de winkels zorgde er maandag 11 mei voor dat er 44 procent meer reizigers gebruik maakten van de metro tegenover de maandag 4 mei. Op maandag 18 mei gaan ook de scholen opnieuw open en tegen dan moet het verkeer volledig hersteld zijn.

