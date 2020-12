De politie heeft zaterdagnacht rond 2 uur een lockdownfeest stilgelegd in Laken. Het feest vond plaats in de buurt van metrostation Pannenhuis. Er waren ook Nederlanders en Fransen aanwezig. Ook in Mechelen moest de politie ingrijpen.

De politie telde minstens een honderdtal aanwezigen. Toen de agenten arriveerden, sloeg iedereen op de vlucht. Met de hulp van versterkingen, konden uiteindelijk 60 mensen gevat worden. Zij kregen een proces-verbaal. De aanwezigen kwamen uit heel België, en er waren ook mensen uit Frankrijk en Nederland bij.

Het feest vond plaats in een loods van meer dan 200 vierkante meter. De plek was omgetoverd tot discotheek en shishabar. De feestvierders konden er ook alcoholische en niet-alcoholische dranken verkrijgen. Naast de waterpijpen, troffen de agenten ook capsules lachgas aan. De politie nam alles in beslag en verzegelde de plek.

Ook in Mechelen lockdownfeestjes

Ook in het Mechelse moest de arm der wet zaterdagnacht ingrijpen. De lokale politie heeft twee feestjes stilgelegd. Omstreeks 00.45 uur kreeg de politie melding van een feestje in de Augustijnenstraat. Vijftien mensen tussen 19 en 30 jaar oud werden daar aangetroffen in een als fuifzaal ingerichte garage. Enkele bezoekers waren bovendien in het bezit van drugs en verboden wapens. Alle aanwezigen werden geverbaliseerd. De 30-jarige organisator van het feestje werd voor verder onderzoek overgebracht naar het commissariaat en ter beschikking gesteld van het parket.

Later diezelfde nacht werd nog een feestje met 7 personen stilgelegd, deze keer in een woning in de Oude Baan in Mechelen-Noord.

Het bericht Politie legt lockdownfeestjes stil in Laken en Mechelen verscheen eerst op Metro.