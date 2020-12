Meer dan drie decennia na de kernramp in het Oekraïense Tsjernobyl wil het land de site laten erkennen als UNESCO-werelderfgoed.

In de spookstad Pripjat lijkt de tijd stil te staan op 26 april 1986, 1u23. De Sovjet-stad werd volledig ontruimd na de ergste kernramp die de wereld ooit gekend heeft.

Sindsdien lokt de radioactieve omgeving rond de kerncentrale elk jaar duizenden toeristen, die met hun eigen ogen willen zien hoe de natuur weer overneemt in Pripjat en omgeving.

De radioactieve zone heeft geen officiële status, en daar wil de overheid nu iets aan doen. Oekraïne heeft stappen gezet voor de erkenning van Tsjernobyl als UNESCO-werelderfgoed. Indien de site van de kernramp daadwerkelijk op de lijst belandt, komt het naast historische monumenten als de Taj Mahal of Stonehenge te staan.

Boost aan toerisme

De overheid hoopt dat de erkenning als UNESCO-werelderfgoed een boost zal geven aan het toerisme in de streek, en dat de verouderende gebouwen op de site beschermd en geconserveerd zullen worden. De Oekraïense overheid zal naar verluidt enkele voorstellen doen om specifieke objecten en significante locaties in de zone aan te duiden als Werelderfgoed, en dat voor maart volgend jaar. Een finale beslissing zou echter tot 2023 op zich kunnen laten wachten.

Vorig jaar bracht een recordaantal van 124.000 toeristen een bezoek aan de site, waaronder zo’n 100.000 buitenlanders. Hoogstwaarschijnlijk zit de populariteit van de tv-serie ‘Chernobyl’ daar voor iets tussen.

Na de kernramp in 1986 bleven de drie andere reactoren in Tsjernobyl nog werkzaam tot de definitieve sluiting van de kernsite in 2000. Overmorgen is die sluiting dag op dag 20 jaar geleden.

